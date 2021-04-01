Ortaköy'e bağlı Soylu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevresindeki evlere sıçradı.

[Fotoğraf: İHA]

Köyde yaşayanların durumu fark ederek itfaiyeye bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen ekiplerce yangını söndürme çalışması başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yangının başka evlere sıçrama riskinin bulunduğu, ekiplerin başlattığı çalışmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Artvin Valiliği'nden açıklama

Artvin Valiliği'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunlar aktarıldı:

"Yapılan ilk belirlemelere göre 4 evin etkilendiği yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, söndürme çalışmaları vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak devam etmektedir."

17 Mart'ta da Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde yangın çıkmış, çok sayıda ev zarar görmüştü.