Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 23:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de korkutan yangın: 3 ev kül oldu
[Fotoğraf: AA]
Artvin'de bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın diğer evlere de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 3 ev yandı.
Ortaköy'e bağlı Soylu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevresindeki evlere sıçradı.
[Fotoğraf: İHA]
Köyde yaşayanların durumu fark ederek itfaiyeye bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen ekiplerce yangını söndürme çalışması başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yangının başka evlere sıçrama riskinin bulunduğu, ekiplerin başlattığı çalışmanın ise devam ettiği öğrenildi.
17 Mart'ta da Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde yangın çıkmış, çok sayıda ev zarar görmüştü.
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