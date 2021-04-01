Ortaköy'e bağlı Soylu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevresindeki evlere sıçradı.

[Fotoğraf: İHA]

Köyde yaşayanların durumu fark ederek itfaiyeye bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen ekiplerce yangını söndürme çalışması başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yangının başka evlere sıçrama riskinin bulunduğu, ekiplerin başlattığı çalışmanın ise devam ettiği öğrenildi.

17 Mart'ta da Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde yangın çıkmış, çok sayıda ev zarar görmüştü.