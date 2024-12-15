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Türkiye
AA 15.12.2024 19:57

Artvin'de eğitime "kar" engeli

Artvin'in Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Artvin'de eğitime "kar" engeli

Şavşat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ilçede yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Yusufeli Kaymakamlığı da ilçede devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

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