Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 07:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Artvin'de çay fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
Artvin Kemalpaşa'da çay fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin gökyüzüne ulaştığı yangına ekipler müdahale ediyor.
Artvin Kemalpaşa'da Çaykur'a ait çay fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin gökyüzüne ulaştığı yangına ekipler müdahale ediyor.
Etiketler: Artvin Son Dakika Yangın
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