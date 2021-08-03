Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyünde, bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın ve sıcak havanın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, mahalledeki ahşap evleri sardı. Yangına müdahale için Yusufeli Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinden ve jandarma ekiplerinden yardım istendi.

Yangında ilk belirlemelere göre 10'a yakın ahşap ev yanarken, yangının mahallenin hemen yanındaki ormanlık alana sıçramasından endişe ediliyor.

Yangın ile ilgili son durumu TRT Haber'e aktaran Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yangının yaylada olmasından dolayı müdahalede zorluk olduğunu söyledi. Yangının kısmen ormanlık bir alanda meydana geldiğini ve bunu göz önünde bulundurarak müdahalelerin devam ettiğini belirten Doruk, bir can kaybının olmadığı bilgisini paylaştı.