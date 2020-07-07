Yangın, saat 11.30 sıralarında Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde çıktı.

Bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede mahallede bulunan diğer evlere de sıçradı.

Evlerini boşaltan vatandaşların, durumu itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Yangında bazı küçükbaş hayvanlar telef oldu. Aynı bölgede geçen senede yangın çıkmıştı.

Yangın kontrol altına alındı.

30'a yakın ev yandı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, ilçeye bağlı Dokumacılar köyü Sahlep mezrasında yangın çıktığını söyledi.

Eski ahşap evlerin olduğu mezrada yaklaşık 70 hane bulunduğunu, 40 kişinin yaşadığının tahmin edildiğini belirten Doruk, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralı olmadığını kaydetti.

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Dokumacılar köyünde çıkan yangında ilk tespitlere göre ölen ya da yaralanan olmadığını belirterek, 30 dolayında ahşap evin yandığını söyledi. Özdemir, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.