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Türkiye
AA, İHA 11.08.2023 06:38

Arnavutköy'de fabrika yangını kontrol altına alındı

İstanbul Arnavutköy'deki 4 katlı fabrikada çıkan yangın, 13 saat sonra kontrol altına alındı.

Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde bulunan, giriş katı matbaa olarak kullanılan, diğer katları ise 5 bin metrekare alana kurulu PVC cam üretim tesisi olan 4 katlı fabrikadan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede binayı saran yangın nedeniyle bölgede yoğun siyah duman oluştu.

İtfaiye ekiplerinin, binanın içerisine yayılan alevlere müdahalesi sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Çalışmalara destek vermek için takviye itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Arnavutköy'de fabrika yangını kontrol altına alındı

Jandarma ve zabıta ekipleri ise fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin dönüşümlü sürdürdüğü söndürme çalışmaları yaklaşık 11 saattir devam ediyor.

Binanın bazı bölümlerinde bulunan PVC panelleri yangının çıktığı bölgeden forkliftlerle uzaklaştırıldı.

Ekipler, bina içerisinde oluşan yoğun dumanın tahliyesini sağlamak için alt katlardaki camları kırdı.

Yangına müdahale sırasında ayağından yaralanan itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın 13 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. 

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