Haber Giriş: Kaynak: AA
Kastamonu'da arı sokmasından bir kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'nun Abana ilçesinde, arı sokması nedeniyle fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Altıkulaç köyü Çölmek Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Murat Tığlı'yı evinin bahçesinde oturduğu sırada arı soktu.
Tığlı'nın bir süre sonra fenalaşması üzerine yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekibine bildirdi.
Köydeki bir araçla Hacıveli mevkisine kadar götürülen ve burada ambulansa nakledilen Murat Tığlı, Abana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tığlı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: kastamonu Arı sokması Abana Devlet HastanesiSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 18:15
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