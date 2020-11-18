Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Ardahan kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı
[Fotoğraf: DHA]
Kış aylarına yaklaştığımız son günlerde soğuk hava tüm yurtta etkisini hissettirmeye başladı. Ardahan'da il merkezine mevsimin ilk karı düştü.
Ardahan'da gece saatlerinde başlayan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.
[Fotoğraf: DHA]
İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyü görünce şaşkınlık yaşadı.
[Fotoğraf: DHA]
Sabah saatlerinde güneşle birlikte kar da kısmi olarak eridi.
[Fotoğraf: DHA]
Kar yağışı Çıldır ilçesi ve bağlı köylerinde de etkili oldu.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
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