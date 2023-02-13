Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan-Şavşat kara yolunda tipi: Ağır tonajlı araçların geçişi yasaklandı
Ardahan-Şavşat kara yolunda görülen yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor.
Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.
Görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Ekipler, söz konusu güzergahı ağır tonajlı araçların geçişine kapattı.
Karayolları 183. Şube Şefliği, yüksek noktalarda kar ve yoğun tipi ulaşımı aksattığı için sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı
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