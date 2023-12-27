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Türkiye
DHA 27.12.2023 14:34

Aranan yolcu uçakta yakalandı

Ercan-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan bir yolcunun Ercan'da işlenen bir olaydan aranması nedeniyle uçak kalkışından bir süre sonra Ercan Havalimanı'na geri döndü. Aranan yolcu polis tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alındı.

Aranan yolcu uçakta yakalandı
[Fotoğraf: Getty]

İstanbul seferini yapmak üzere saat Ercan Havalimanı'ndan kalkış yapan uçakta KKTC polisi tarafından aranan bir kişinin olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek THY uçağının geri döndürülmesini istedi. Bunun üzerine kule THY pilotu ile irtibata geçerek durumu haber verdi.

Teknik arıza nedeniyle geri dönüyoruz anonsu

Olay üzerine THY pilotu yolcuları bilgilendirmek için yaptığı anonsta uçakta bir teknik arıza olduğunu ve Ercan Havalimanı'na geri döneceklerini ve iniş sonrası güvenlik kontrolü yapılacağını belirtti.

Uçak kalkıştan kısa bir süre Ercan Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Daha sonra polis ekipleri uçağa gelerek aranması bulunan yolcuyu uçaktan indirdi ve göz altına aldı. Yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından Ercan-İstanbul seferi gecikmeli olarak gerçekleşti.

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