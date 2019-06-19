İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde dün yaşanan sel felaketinin ardından bölgede sel sularına kapılanları arama çalışmaları sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile afet bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

"7 bina yerinden söküldü"

Soylu açıklamasında "Araklı Belediyesi ekipleri burada çalışıyorlardı. Tam da öğle molası verdikleri vakitti. Hemen şu karşıda bir köy bakkalı diyebileceğimiz bir yerde yemek yiyerek, istirahat ederken bu sel onları burada yakaladı. 4 kullanılan, 3 yarı kullanılan içinde kimsenin olmadığı bina toplam 7 bina selle birlikte yerinden söküldü, ancak temelleri kaldı. Arkadaşlar tarafından aramalar hala devam ediliyor. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri bu hattı boylu boyunca arıyor." dedi.

281 kişilik ekip aramalarını sürdürüyor

Sel ve heyelanda kaybolan 5 kişinin bulunması için Trabzon ve Samsun AFAD, jandarma, Rize-Artvin deniz polisi, 112 Acil Sağlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, UMKE, itfaiye, DSİ, AKUT ve Kızılaydan 281 kişilik ekip, 52 araç ve 27 iş makinesiyle sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalar sürüyor.

Ağırlıklı olarak dere yatağı ve çevresinde yürütülen çalışmalara Samsun AFAD'a ait 1 kadavra köpeği de katılıyor.

"Sanki tsunami oldu"

Mahallede daha önce de sel ve heyelan yaşandığını anlatan Halim Köse, "Mahallede bu 6'ncı yıkım. Olay anında ben evdeydim. Buraya sanki bir bomba düştü. O ara bakkaldaki amcamın oğluna telefon ettim ve 'çocuklar okulu temizliyorlar, okuldan onları alıp kaçın. Çok büyük bir gürültü var, dere geliyor' dedim. Bana sadece 'tamam, çıkıyoruz' dedi, o an telefon gitti. Sonra binanın yıkıldığını gördüm. Sanki tsunami oldu. AFAD'ı, Jandarmayı aradık. Çocuklar okuldan kaçmışlar. Birinin kolu kesik. Arkadaşı onu sırtında 1 kilometre yukarı çıkarıyor. Vatandaş perişan ama derdini kimseye anlatamıyorsun. Önlem alınmalı. Burada hiç tedbir alınmadı" dedi.

"Böyle bir afet görmedik"

Havva Cevahir ise, "Teyzemin eşi Mehmet Cevahir kayboldu, oğlum kurtuldu. Oğlum Hasan Cevahir 17 yaşında. Okulda gitti, muhtarın ailesini aldı. Sonra yol bilmeyenlere yol gösterdi. Cesaret etti, daha sonra bir daha okula girip okuldan iki çocuk çıkarmış. Bize 'helikopter gelsin alsın sizi, çıkın' dediler ama çıkmadık. Dedik ki burada kalalım, ne olur ne olmaz. İki evin ailesi bir evde kaldık. Uyumadık, evde kalanları yedik ve sabahladık" diye konuştu.

Sele tanık olan İdris Köse de “Dere çevreyi tahrip etti. Böyle bir afet görmedik. Heyelanlar oldu, o anlara tanık oldum. Çok korktuk. Binalar yıkıldı, yollar çöktü. Belediye ve DSİ görevlilerini su aldı götürdü. Tanıdıklarımız sele kapıldı, gitti” şeklinde konuştu.

Kayıp yakınlarının bekleyişi sürüyor

Selde yakınlarını kaybeden ve haber alamayan ailelerin Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi önünde bekleyişleri de sürüyor. Kayıpların yakınları ise gelebilecek iyi bir haber için umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Kızılay yemek dağıtıyor

Kızılay ekipleri de Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde çadırlar kurdu. Ekipler, 300 kişilik kumanya ile vatandaşlara ve görevlilere yemek dağıtımı yapıyor. Kızılay ekiplerinin vatandaşlara yemek yardımını sürdüreceği belirtildi.

Ekipler ayrıca Araklı Devlet Hastanesi önünde kurulan çadırlarda ise hastanede tedavi gören yaralıların yakınlarına çorba ve çay ikramında bulunuyor.

"Ailelerimize gereken yardımı sağlayacağız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketiyle ilgili, "Bakanlığımız, ASDEP ve psikososyal destek elemanlarıyla sahada vatandaşlarımızla temas halinde. Gerekli ihtiyaç analizini gerçekleştirip ihtiyacı olan ailelerimize yardımı sağlayacağız."dedi.

Kaynak: AA, İHA, DHA