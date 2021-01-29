Özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan Mürsel Meracıoğlu ile Filiz Soydoğan Çiçek'in içinde bulunduğu belirlenen aracın Ayvacık Barajı göletine düştüğü ihbarı üzerine yapılan ve dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, güneşin doğuşuyla yeniden başladı.

Bu sabah yapılan çalışmalar neticesinde, taşkın sırasında göle sürüklenen aracın yeri, Jandarma'nın sonarı ile tespit edildi. Kıyının yaklaşık 50 metre ilerisindeki aracın çıkarılması için çalışma sürüyor. Bölgeye vinç sevk edildi.

Şirketin işçi sağlığı uzmanı Mürsel Meracıoğlu'nun aracın içinde olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

“Buraya kimse gelmemeli, sel var”

Mürsel Meracıoğlu'nun sele kapılmadan önce son kez iş arkadaşlarını uyardığı bir ses kaydı ortaya çıktı.

WhatsApp'tan iş arkadaşlarının olduğu guruba İngilizce sesli mesaj gönderen Meracıoğlu'nun "Köy yolundan kimse gelmemeli çünkü sel var" diyerek kaybolmadan önce iş arkadaşlarını uyardığı ortaya çıktı.