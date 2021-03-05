Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 08:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Araçlar kara gömüldü, 177 yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Hakkari'de beklenen kar yağışı başladı. Etkili olan yoğun kar nedeniyle 177 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
[Fotoğraf: DHA]
Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı ilçede 62 köy ve 115 mezranın yolu ulaşıma kapanırken, ilçe merkezinde park halindeki araçlar adeta kara gömüldü.
[Fotoğraf: DHA]
İl Özel İdaresi Yüksekova şantiye şefliği karla mücadele ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
Belediye ekipleri de ilçe merkezinde kar temizleme çalışması yapıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Kar yağışının bölgede aralıklarla sürmesi bekleniyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Meteoroloji Kar Yağışı
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