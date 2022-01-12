Bahçeşehir yönüne giden bir sürücü, yolda dolaşan 2 köpeği görünce aracını bilerek köpeklerin üzerine sürdü.

Köpeklerden biri kaçmayı başardı. Ancak diğeri aracın altında kalarak öldü.

Yoluna bir şey olmamış gibi devam eden sürücü, güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerce, evine girerken gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu sürücü, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.