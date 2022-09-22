Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Beykonak Mahallesi'nde su deposunun yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına almak için çaba gösteriyor.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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