Antalya'nın iki ilçesinde orman yangını

Antalya'nın iki ayrı ilçesindeki ormanlardan aynı saatlerde dumanlar yükseldi.
Aksu
Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak 3 helikopter, 5 arazöz, su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.
Demre
Demre ilçesi Davazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Antalya Kaş kara yoluna yakın noktadaki yangının söndürülmesi için; 1 helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 su tankeri bölgeye gönderildi.
Ekipler yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.