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Türkiye
TRT Haber 31.07.2023 15:29

Antalya'nın iki ilçesinde orman yangını

Antalya'nın Demre ve Aksu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın iki ilçesinde orman yangını
[Fotograf: TRT Haber]

Antalya'nın iki ayrı ilçesindeki ormanlardan aynı saatlerde dumanlar yükseldi.

Antalya'nın iki ilçesinde orman yangını

Aksu

Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak 3 helikopter, 5 arazöz, su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Antalya'nın iki ilçesinde orman yangını

Demre

Demre ilçesi Davazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Antalya Kaş kara yoluna yakın noktadaki yangının söndürülmesi için; 1 helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 su tankeri bölgeye gönderildi. 

Ekipler yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.

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