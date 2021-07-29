Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 05:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı
Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor.
Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi.
Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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