Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 ilçede okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Yarın sabah 09:00 ile 12:00 arasında Antalya'da rüzgar en yüksek hıza ulaşacak. Demre, Kemer, Kumluca, Kaş, ve Finike ilçelerinde okullar tatil edildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu detayları @trthaber canlı yayınında açıkladı.https://t.co/oXqVgVMBKv pic.twitter.com/FLlI8RbwzK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Şubat 2019

Karaloğlu, "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarısı kapsamında Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtınanın saatteki hızının 100 kilometreyi geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirilerek, valiliğimizce çarşamba günü tüm resmi ve özel okullarda eğitimi bir gün ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA