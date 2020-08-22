Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'daki orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Töngüşlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Detayları @trthaber muhabiri Sena Ünal aktardı.https://t.co/z2RLQZ0nei pic.twitter.com/y4Owd1utz1— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 22, 2020
Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Etiketler: Serik orman yangını antalyaSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:13
Sıradaki Haber
Giresun'da istinat duvarı çöktü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz