İlçeye bağlı Töngüşlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Detayları @trthaber muhabiri Sena Ünal aktardı.https://t.co/z2RLQZ0nei pic.twitter.com/y4Owd1utz1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 22, 2020

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.