2016 yılında Antalya'nın Aksu ilçesinde kurulan Expo fuar alanında 1120 dönümlük dev bir film platosu oluşturuldu.

Expo alanında kurulan platoda ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin "Five Eyes" isimli filminin bazı sahneleri çekilecek.

Çekimler, Expo 2016 fuar alanının yanı sıra Manavgat'a bağlı Köprülü Kanyon, tarihi Kaleiçi ve Kemer ilçesinde gerçekleşecek.

Yapımda aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismi ünlü aktör Jason Statham da rol alacak. Filmin oyuncu kadrosunun şubat ayı başında Antalya'ya gelmesi bekleniyor.

Yapımda ünlü aktör Jason Statham, küresel istihbarat ittifakına bağlı çalışan bir ajanı canlandıracak. Senaryoya göre bu karakter, dünya düzenini tehdit eden bir silah teknolojisinin satışını durdurmak için çabalayacak.

