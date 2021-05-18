Akdeniz Bölgesi, bu kışı az yağışla geçirdi. Toprak yağışa doymayınca bazı barajlar için de tehlike çanları çalmaya başladı.

Antalya Kaş'ta bulunan Çayboğazı Barajı da kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya...

Kuraklık barajları etkiledi

Gömbe Yaylası'nda yer alan baraj, bölgedeki seralar için adeta cansuyu. Seralar ve elma bahçelerini besleyen barajdaki su, bu yıl yağışların az olması nedeniyle düşük seviyede kaldı.



Barajdaki su miktarının 10 milyon metreküpün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Hesaplamalara göre her sulamada 5 milyon metreküp su kullanılıyor. Şu haliyle sera ve bahçeler mevcut suyla sadece 2 kere sulanabilecek.

Aynı tehlike barajda yetiştirilen balıklar için de geçerli. Baraj suyunun çekilmesiyle birçok balık telef olacak.

Barajda tehlike sinyali



Geçtiğimiz sene 20 milyonun üzerindeki su seviyesinde eylül ayında kapaklar kapatılmıştı. Bu sene ağustos ayında baraj kapaklarının kapanma riski bulunuyor.

Çiftçilerin tek umudu ise önümüzdeki günlerde yağacak yağışlara kalmış durumda.

