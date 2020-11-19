Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da Korkuteli kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 araçta hasar meydana geldi.
Cehennem Dere mevkisinde etkili olan yağış nedeniyle 18 araç zincirleme kazaya karıştı.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri, güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
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