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Antalya'da tedbirlere uymayan 21 kişiye 8 bin lira para cezası
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 21 kişiye, toplam 8 bin 211 lira idari para cezası kesildi.
Antalya'da Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonu piknik alanlarında denetim yaptı. Ekipler, İçişleri Bakanlığının genelgesine uymayan vatandaşlara 391'er lira idari para cezası uyguladı.
Yapılan kontrollerde 21 kişiye toplamda 8 bin 211 lira ceza uygulandı.
Etiketler: piknik koronavirüs antalyaSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 15:30
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Antalya'da 21 kişiye 8 bin 211 lira piknik cezası
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