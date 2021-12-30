Kent merkezi ve bazı ilçelerde zaman zaman şiddetini artıran yağıştan dolayı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Bazı mahallelerde yaşanan elektrik kesintileri devam ediyor.

Tüm birimleriyle teyakkuzda olan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, su baskınları yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Konyaaltı ve Olimpos'ta dere taştı

Konyaaltı ilçesinde Hurma ile Çakırlar mahallelerini birbirine bağlayan köprünün bulunduğu bölgedeki derenin debisi yükseldi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Konyaaltı Belediyesi ekipleri bölgede önlem alarak, taşkından dolayı yolu ulaşıma kapattı.

Kumluca ilçesindeki Olimpos'u, Antalya-Kumluca kara yoluna bağlayan yol da bölgedeki derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

Kepez'de uçan çatı, otoparktaki araçların üzerine düştü

Kepez ilçesindeki Emek Mahallesi 2184 Sokak'ta üç katlı binanın çatısı uçtu.

Çatıyla birlikte evin duvar parçaları ve klima motorunun da otoparktaki araçların üzerine düşmesi sonucu 4 otomobilde hasar oluştu.

Öte yandan, Konyaaltı Sahili ve Kaleiçi Yat Limanı'nda dev dalgalar oluştu. Bazı vatandaşların, dalgalarla fotoğraf çektirmeye çalıştığı görüldü.

DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, taşkın riski bulunan Boğaçay, Çandır, Karaman, Sarısu ile Kemer'deki Göynük ve Ağva çaylarında incelemelerde bulundu.

Kemer'de metrekareye 169,6 kilogram yağış düştü

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya merkezde metrekareye 117,4, Kemer Ovacık'ta 169,6, Korkuteli'nde 157,8, Döşemealtı'nda 156,6 Kepez'de 133,6 kilogram yağış düştü.

Yağışla birlikte etkili olan rüzgarın saatteki hızı Kemer Sığlık Feneri'nde 173, Antalya'da 115, Akdeniz Üniversitesi'nde 132, Konyaaltı'nda 107 kilometreye ulaştı.

Yüksek kesimlerde kar yağışı görülüyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlü Mehmet Latif Gültekin, merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptıkları kentte sağanağın artarak devam ettiğini söyledi.

Yarın öğle saatlerine kadar şiddetli yağış beklediklerini anlatan Gültekin, "Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını, mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamalarını istiyoruz. Tüm kurumların ekipleri, sahada teyakkuz halinde." dedi.

Gültekin, Saklıkent Kayak Merkezi'nde de Elmalı ve Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının da görüldüğünü söyledi.