Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 19:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Ova Mahallesi Çaykenarı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanın fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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