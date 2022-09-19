Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.
Büyükhasbahçe Mahallesi Çatalhavuz mevkiinde, yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
Sıradaki Haber
"Uşak baklavası" tescillendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz