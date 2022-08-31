Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kuyucak Mahallesi Keleklik mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, karadan 7 arazöz, orman ve jandarma ekipleri ile havadan 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale sürüyor.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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