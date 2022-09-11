Ortaköy Mahallesi Taşlıçay mevkisinde evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.