Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da orman yangını: Müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ortaköy Mahallesi Taşlıçay mevkisinde evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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