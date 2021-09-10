Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 17:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bağlı Taşağıl mahallesinde orman yangını çıktı.
Sarp noktada başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Antalya
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