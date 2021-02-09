Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Serik ilçesi Belkız Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan bir otomobil yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Ölü ve yaralılar bulunduğu ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Trafik Kazası
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