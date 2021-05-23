Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 11:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da iki ayrı yangın: Yerleşim yerleri tehdit altında
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da yerleşim yerleri ve seralara yakın sazlık alanda iki ayrı yerde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmalarına, çok sayıda itfaiye ekibi ve bir söndürme helikopteri katılıyor.
Yangınlardan biri Ermenek Mahallesi'nde diğeri ise Yamansaz mevkiindeki sazlık alanda başladı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
[Fotoğraf: AA]
Mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca itfaiyeden yardım istendi.
[Fotoğraf: DHA]
Çok sayıda itfaiye ekibi, yakındaki yerleşim yerlerini ve seraları tehdit eden alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.
[Fotoğraf: AA]
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