Yangınlardan biri Ermenek Mahallesi'nde diğeri ise Yamansaz mevkiindeki sazlık alanda başladı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

[Fotoğraf: AA]

Mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca itfaiyeden yardım istendi.

[Fotoğraf: DHA]

Çok sayıda itfaiye ekibi, yakındaki yerleşim yerlerini ve seraları tehdit eden alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.

[Fotoğraf: AA]