Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Orman İşletme müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık iki saatte kontrol altına alınan yangında, 5 dekar otluk alan ve çok sayıda arı kovanı zarar gördü.

Finike'de orman yangını

Finike ilçesi Turunçova Mahallesi Çakaltepesi mevkiinde, henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın fırtınanın etkisiyle hızla yayıldı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine, Finike Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir belediyesi Finike İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin hızla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat sonunda kontrol altına alınabildi.

Yangında 2 dönüm ormanlık arazi zarar görürken, soğutma çalışmaları sürüyor.