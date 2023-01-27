Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 18:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da fırtına: Dalgaların boyu 5 metreye ulaştı
Antalya ve çevresinde hızı yer yer 90 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına etkili oldu. Konyaaltı Sahili de yüksekliği 5 metreyi bulan dalgalara teslim oldu.
Meteoroloji'nin 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da, hızı 100 kilometreyi geçen rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Antalya Körfezi’nde rüzgar 6 ila 8 kuvvetinde fırtına yer yer de 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde etkili oldu.
Konyaaltı Sahili’nde de dalga yüksekliği zaman zaman 5 metreye ulaştı, dalgalar, sahile vurdu.
Kaş ilçesinde fırtınada bir ağacı ve elektrik direği devrildi. Bir spor tesisinin tel örgüleri yerle bir oldu.
Etiketler: Antalya Fırtına Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
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