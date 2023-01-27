Meteoroloji'nin 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da, hızı 100 kilometreyi geçen rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya Körfezi’nde rüzgar 6 ila 8 kuvvetinde fırtına yer yer de 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde etkili oldu.

Konyaaltı Sahili’nde de dalga yüksekliği zaman zaman 5 metreye ulaştı, dalgalar, sahile vurdu.

Kaş ilçesinde fırtınada bir ağacı ve elektrik direği devrildi. Bir spor tesisinin tel örgüleri yerle bir oldu.

