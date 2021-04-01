Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya ve Sivas bir anda beyaza büründü
Antalya ve Sivas'ta etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süren yağış sebebiyle iki kentte de etraf beyaza büründü.
Serik ilçesinin Belek, Kadriye, Karıncalı, Çandır ve Çanakçı mahallelerinde aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yaklaşık 20 dakika süren dolu, Belek Turizm Merkezi'ndeki bazı golf ve futbol sahalarını beyaza bürüdü. Bu sırada golf oynayan yerli ve yabancı turistler, dolu nedeniyle oyuna bir süre ara verdi.
[Fotoğraf: İHA]
Nisan ayının ilk günü yaşanan doğa olayı vatandaşlar tarafından kaydedildi.
[Fotoğraf: AA]
Dolu, bölgede herhangi bir hasara yol açmadı.
Sivas
Sivas'ta aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
[Fotoğraf: AA]
Dolunun ardından araçlar ve yerler beyaza büründü.
Kısa süreli yağışın ardından bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.
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