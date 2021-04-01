Serik ilçesinin Belek, Kadriye, Karıncalı, Çandır ve Çanakçı mahallelerinde aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yaklaşık 20 dakika süren dolu, Belek Turizm Merkezi'ndeki bazı golf ve futbol sahalarını beyaza bürüdü. Bu sırada golf oynayan yerli ve yabancı turistler, dolu nedeniyle oyuna bir süre ara verdi.

[Fotoğraf: İHA]

Nisan ayının ilk günü yaşanan doğa olayı vatandaşlar tarafından kaydedildi.

[Fotoğraf: AA]

Dolu, bölgede herhangi bir hasara yol açmadı.

Sivas

Sivas'ta aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Dolunun ardından araçlar ve yerler beyaza büründü.

Kısa süreli yağışın ardından bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.