Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 3 ilçesini kırmızı, kent merkezini ise turuncu kodla uyardığı Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor.

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor. Bazı bölgelerde çatılar uçtu, araçlar hasar gördü ve bir duvar yıkıldı.https://t.co/jFqHKZXjgR pic.twitter.com/Qrbx5Km5i7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 30, 2021

Ev ve iş yerleri su altında kaldı

Kent merkezi ve bazı ilçelerinde zaman zaman şiddetini artıran yağıştan dolayı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı. Ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

Klima üniteleri otomobillerin üzerine düştü

Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde fırtına nedeniyle 4 katlı sitenin çatı izolasyonuyla, bina dışındaki klima üniteleri yerinden çıktı. Sitenin bahçesine düşen parçalar, otoparktaki 5 araca hasar verdi.

"Eve yıldırım düştü zannettik"

Apartmanın ikinci katında oturan Nurcan Kayısı, "Saat 05.30 civarı çok gürültülü yıldırım düşmesi gibi bir sesle uyandık. Hemen çocuğumun odasına koştum. Allah’tan kızım uyuyordu. Sonra balkondan aşağı baktığımda klima ünitesinin araçların üzerine düştüğünü gördüm. Çok korktum, eve yıldırım düştü zannettim" dedi.

3 ilçede eğitime bir gün ara verildi

Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu ise 3 ilçede 30 Aralık Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesi kararı aldı.

Meteoroloji'den tedbir çağrısı

Şehir merkezinde 100 kilogramın üzerinde, Kemer, Kumluca ve Finike'de 200 kilogramların üzerinde, yüksek kesimlerde ise 300 kilogram yağış beklendiğini belirten Meteoroloji yetkilileri, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.