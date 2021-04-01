Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya bir anda beyaza büründü
Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren yağış sebebiyle etraf beyaza büründü.
Serik ilçesinin Belek, Kadriye, Karıncalı, Çandır ve Çanakçı mahallelerinde aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yaklaşık 20 dakika süren dolu, Belek Turizm Merkezi'ndeki bazı golf ve futbol sahalarını beyaza bürüdü. Bu sırada golf oynayan yerli ve yabancı turistler, dolu nedeniyle oyuna bir süre ara verdi.
[Fotoğraf: İHA]
Nisan ayının ilk günü yaşanan doğa olayı vatandaşlar tarafından kaydedildi.
[Fotoğraf: AA]
Dolu, bölgede herhangi bir hasara yol açmadı.
Etiketler: Antalya
Sıradaki Haber
Elazığ'da horoz dövüştüren 27 kişiye gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz