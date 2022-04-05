Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti.

Durmaz, bulduklarında aç olan bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.

Nisa bebekten acı haber.



İstanbul Pendik'te annesi tarafından sokağa terk edilen Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltına alınan anne ise adliyeye sevk edildi. https://t.co/XInYnijhGl pic.twitter.com/WzD9LWB2AW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 5, 2022

Beyin ölümü gerçekleşti

'Nisa Mihriban' ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sağlık durumunun kötüye gitmesi sonucu yoğun bakımda tedavi altına alınan Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti.

Anne gözaltına alındı

Polis ekipleri, şüpheli Ebru S.'yi dün saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı.

Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Terk' suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Ebru S., adliyeye sevk edildi.