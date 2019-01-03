AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki AK Parti Genel Merkezi'nde projelerini açıkladı.

Ankara Kalesi merkez alınarak iki ayrı kültür yolu yapılacağını söyleyen Özhaseki, bu hat üzerinde kale burcu, saat kulesi, tarihi hanlar, heykeller, kütüphaneler, müzeler ve tarihi camiler olduğunu belirtti. Bunların hepsinin üzerinde özel yürüyüş yolları yapacaklarını dile getiren Özhaseki, bu hattın yürüye yürüye bir günde çok rahat tamamlanacağını söyledi.

1 milyon metrekarelik bir alanda çocuk köyü inşa edileceğini anlatan Özhaseki, “İçerisinde yüzden fazla etkinlik var. Herhalde evlerde hiçbir çocuk anneyi babayı durdurmayacak ve bu köye gitmek istiyorum diyecek.” dedi.

“İki ay içerisinde temelini atacağız”

Mehmet Özhaseki, 55 bin kişilik 19 Mayıs stadyumunun temelinin 2 ay içerisinde atılacağı müjdesini de verdi. Özhaseki, “Ankara 55'bin kişilik muhteşem bir stat ve aynı zamanda spor komplekslerine 50'ye yakın branşta spor yapılabilecek bir spor alanına kavuşmuş oluyor.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber