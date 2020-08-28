Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ankara'ya hafta sonu için önemli uyarı: Sıcak çarpmasına dikkat
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da hafta sonu sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak. Valilik, vatandaşları sıcak çarpmasına karşı uyardı.
Türkiye'nin birçok ilinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.
Ankara Valiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada vatandaşları yüksek sıcaklığa karşı uyardı:
"Hafta sonu Ankara'mızda sıcaklıkların artarak mevsim normallerin 4-8 derece üzerine çıkması tahmin ediliyor. Hafta boyu beklenen en yüksek sıcaklığın 32-36 derece arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı lütfen dikkatli olalım."
Ankara'da hafta sonu hava sıcaklıklarının 4-8 derece yükselmesi bekleniyor.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) August 28, 2020
Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı lütfen dikkatli olalım. pic.twitter.com/9XEhk8NKJg
Etiketler: ankara sıcaklık yüksek sıcaklık Hava sıcaklıkları Ankara'da hafta sonu hava nasıl olacak ankara hava durumuSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 13:17
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