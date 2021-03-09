Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 10:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 19 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara’da sahte parayla uyuşturucu sattıkları ve piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen çete çökertildi. Zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen çeteyi takibe aldı. Çetenin aynı zamanda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.
Tespitin üzerine yapılan teknik takip sonucu çetenin 78 kişiye uyuşturucu madde sattığı ortaya çıktı.
25 noktaya eş zamanlı yapılan operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 31 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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