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Türkiye
İHA 27.05.2024 14:13

Ankara'da yamaç paraşütü kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 2 yamaç paraşütünün havada birbirine dolanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ankara'da yamaç paraşütü kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, dün Ayaş ilçesinde yer alan yamaç paraşütü uçuş tepesinde meydana geldi.

Ercan Gündoğdu kontrolündeki paraşütün ipleri, Seda Ersöz hakimiyetindeki paraşütün iplerine dolandı. Kontrolden çıkan paraşütler yaklaşık 20 metre yükseklikten yere düştü.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Gündoğdu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kullandığı paraşütte bulunan Anıl Berkay Saygılı ile diğer paraşütteki Seda Ersöz yaralandı. 

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