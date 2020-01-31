Çankaya ilçesi Gençlik Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametinde seyreden Mehmet Yılmaz idaresindeki otomobil, virajı alamayarak Mebusevleri Mahallesi Ergin Sokakta bulunan bir apartmanın bahçesine girdi.

Bahçedeki kazanın sesini duyan apartmanın güvenlik görevlisi sürücü Yılmaz ile araçta bulunan kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının otomobilden çıkarılmasına yardım etti.

[Fotoğraf: AA]

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yılmaz'ı ayakta tedavi etti, yaralı kadını da ambulansla hastaneye kaldırdı.

Çevredeki vatandaşlardan Furkan Şahin, büyük bir ses duyup kaza yerine geldiğini ve bu bölgede birçok kaza olduğunu ifade etti.