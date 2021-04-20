Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 03:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara’da vatandaşlar aşı için sıraya girdi
[Fotoğraf: İHA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısında sıranın 55 yaş üzerine geldiğini duyurmasının ardından vatandaşlar, Ankara’daki hastanelerde uzun kuyruklar oluşturdu.
Bakan Koca’nın aşılama programında 55 yaş üzerine geçildiğini duyurmasıyla sırası gelen vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almaya başladı.
Aşı olmaya giden vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, hastane dışında uzun kuyruklar oluşturdu.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı
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