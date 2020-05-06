Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, DHA
Ankara'da, tiner imalatı yapan fabrikada yangın
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tiner imalatı yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kahramankazan'da, sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu Saray Mahallesi'ndeki tiner imalatı yapan fabrikada, belirlenemeyen nedenle çıktı.
Alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.
Alevleri söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Etiketler: yangın boya fabrikasıSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 15:32
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