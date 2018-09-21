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Ankara'da terör operasyonu: 3 tutuklama

Ankara'da terör örgütü TKP/Kıvılcım ile irtibatları tespit edilen ve daha önce gözaltına alınan şüphelilerden, biri Avusturya uyruklu 3 kişi tutuklandı.

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Ankarada terör operasyonu: 3 tutuklama

Terör örgütü TKP/Kıvılcım ile irtibatları tespit edilen ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 zanlıdan, Avusturya uyruklu Max Z. ile Hatice G. ve Mithatcan T. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden Burçin T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü TKP/Kıvılcım ile irtibatları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 4'ü gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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