Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yılbaşı öncesi operasyonlar artırıldı.

Ankara Yenimahalle'de bir depoya yapılan baskında 9 ton etil ve metil alkol bulundu. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.