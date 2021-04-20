Doktordan hemşireye, ambulans şoföründen hasta bakıcıya....

Sağlık çalışanlarının salgında gösterdiği özveri, duvar resimlerine yansıdı.

Omuzlarındaki yükü temsil ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarına duyulan minnettarlığı farklı bir dille anlattı.

Çalışma, Ankara Şehir Hastanesi'ne giden üst geçidin yükünü taşıyan kolonların üzerine yapıldı. Böylece koronavirüsle mücadele sırasında sağlık çalışanlarının omuzlarındaki yükün ağırlığı bir kez daha hatırlatıldı.

Ankaralı grafiti sanatçıları tarafından yapılan çalışma, hastane güzergahı boyunca 3 köprü yanağı ve 13 kolonda yapıldı.

Hayatını kaybeden sağlık çalışanları da unutulmadı

Sanatçılar, koronavirüsle mücadelenin süper kahramanları sağlık çalışanlarının gücünü göstermek için onları çizgi romanlardaki gibi resmetti.

Koronavirüsle mücadele sırasında başkaları rahatça nefes alabilsin diye, son nefeslerini veren sağlık çalışanları da unutulmadı. Onların isimleri "hepinize sonsuz teşekkürler" başlığıyla işte burada duvara yazıldı.

Buldukları koronavirüs aşısıyla tüm dünyaya umut olan Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin de taşıyıcı kolonlara resmedildi.