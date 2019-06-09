Türkiye

Ankara'da sağanak can aldı

09 Haziran 2019 Pazar 18:46 - Son Güncelleme 09 Haziran 2019 Pazar 20:59

Ankara'da etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak kentte hayatı felç etti. Sel sularına kapılan 56 yaşındaki Ayşe Arslan hayatını kaybetti.

Başkentte etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Sincan ve Etimesgut ilçelerinde bazı yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış sırasında meydana gelen küçük çaplı kazalar nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı. Bazı sürücüler, sağanak nedeniyle araçlarını benzin istasyonu ve kapalı alanlara çekmek zorunda kaldı. Etkili sağanak nedeniyle itfaiye birimlerine çok sayıda ihbar telefonu geldiği, ekiplerin tahliye işlemlerini sürdürdüğü öğrenildi. Sele kapılan kadın hayatını kaybetti Başkentte etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan kadın yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Karataş Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Ayşe Arslan, kuvvetli sağanak nedeniyle evinin önünde oluşan sele kapıldı. Evinin 100 metre ilerisinde vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Arslan'ın bahçe kapısını kapatmaya çalışırken sele kapıldığı öğrenildi. Kaynak: AA

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