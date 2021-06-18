Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 16:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da plastik imalatı yapılan fabrikada yangın
Ankara'da plastik imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına aldı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir polyester üretim fabrikasında henüz bilinemeyen bir sebepten yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüdü, etrafı yoğun duman kapladı.
İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.
Yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi.
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